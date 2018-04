Weltmuseum Wien

Imperial Disco

Wir tanzen nachts im Museum.



Zur Eröffnung des Imperial Shops Vienna feiern wir in der prunkvollen Säulenhalle des Weltmuseums Wien. Der Wiener Szene Künstler WOLFRAM spielt in einer einzigartigen Kulisse ein DJ Set der Sonderklasse.



Where Sisi would dance!



Freier Eintritt



Line Up:

WOLFRAM/ DFA RECORDS

Audio Red/ Luv Shack Records