Medienwerkstatt Wien

Visionen der Medienkunst 7: Make A Wish

Fotocredits: Anna Vasof: The Book of Falling Words (Videostill)

Miriam Hamann / Anna Vasof



Eröffnung: Andrea Sodomka “Homage à Yoko Ono”

Performance: Eva Ursprung "Breathe"



Yoko Ono ist die Leitfigur der aktuellen Ausgabe von Visionen der Medienkunst, einer Reihe, in der historische Ideen und Konzepte aktuellen künstlerischen Haltungen zur Seite gestellt werden. Mit ihrem vielfältigen Werk als Musikerin, Filmemacherin und Konzeptkünstlerin wurde sie zur Pionierin einer emanzipatorischen genre- und grenzüberschreitenden Kunstauffassung. MAKE A WISH thematisiert, wie diese in einer jungen KünstlerInnengeneration konsequent reflektiert und weiterentwickelt wird. Arbeiten von Miriam Hamann und Anna Vasof und eine Performance und ein Video von Eva Ursprung transponieren das vielschichtige OEuvre der Fluxuskünstlerin in ihre jeweils eigenen Manifestationen.



In Kooperation mit FLUSS - NÖ Initiative für Foto- und Medienkunst

Kuratorinnen: alien productions | Gerda Lampalzer