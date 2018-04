Künstlerhaus 1050

Cup Of Karlsplatz

Zum bereits fünften Mal veranstaltet das Künstlerhaus den mittlerweile legendären "Cup of Karlsplatz“. Wie letztes Jahr steht auch heuer Kegeln am Programm. Geladene Teams aus Wiens Kultur- und Medienleben treten auf zwei klassischen Bahnen und im Russisch Kegeln gegeneinander an.



TEILNEHMENDE TEAMS

ACP Art Consulting & Production – www.acpteam.com, Albertina Museum, ARGE DESIGN, www.artmagazine.cc, art:phalanx, brut Wien, C/O Vienna Magazine, Facultas, Filmcasino, radio FM4, The Gap, karlsplatz.org, Kreative Räume Wien, Kunsthalle Wien, Kunstraum SUPER – http://neu.supersuper.at/, Künstlerhaus, Vienna Secession, Sound:frame, Stadtkino Wien, Tapete Bar, VHS Wien – Polycollege, VICE, VIS Vienna Shorts, das weisse haus, WERK X, Wien Museum, Wiener Festwochen



MODERATION

Stuart Freeman (FM4 Morning Show)



ERFRISCHUNG UND VERPFLEGUNG

Tapete Bar



Eintritt frei