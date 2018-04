Weltmuseum Wien

Ethnocineca Filmreihe: The Land between

Teilnahme: frei für Jahreskarten-InhaberInnen bzw. mit gültigem Museumsticket

Treffpunkt: WMW Forum



The Land between

David Fedele | Marokko, Australien 2014 | 78 Min. | OmeU



The Land Between gibt einen Einblick in das Leben der subsaharischen MigrantInnen, die im Norden Marokkos versteckt in den Bergen leben. Die meisten mit dem Ziel, den hoch militarisierten Grenzzaun von Melilla, der spanischen Enklave im Norden des afrikanischen Kontinents, zu überwinden. Ein Film über den Alltag und die Qualen der Flüchtlinge, der sowohl nach den konkreten Umständen als auch nach den Hoffnungen der Menschen fragt, die sie dazu bewegen alles zurück zu lassen und ihr Leben zu riskieren, um nach einem vermeintlich besseren zu streben.