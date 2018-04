Weltmuseum Wien

Ethnocineca Filmreihe: Koropa & Nacht Grenze Morgen

Teilnahme: frei für Jahreskarten-InhaberInnen bzw. mit gültigem Museumsticket



Koropa

Laura Henno | Komoren, Frankreich 2016 | 19 Min. | OmeU



Patron steuert ein Boot durch die dunkle Nacht. Der Bub hat seine Eltern verloren und soll nun „Kommandant“ werden, um selbst einmal Flüchtlinge über das Meer nach Mayotte zu schiffen. Abseits politischer Debatten untersucht Koropa die Rolle des Schleppers, der sich in der nächtlichen Dunkelheit in eine ungewisse Zukunft aufmacht – so wie später seine Passagiere.



Nacht Grenze Morgen

Tuna Kaptan, Felicitas Sonvilla | Türkei, Deutschland 2013 | 30 Min. | OmeU



Zwei junge Männer, der eine Syrer, der andere Palästinenser, schleusen Flüchtlinge auf europäischen Boden. Während die Grenze zur Türkei noch löchrig ist, rüsten die Griechen auf. Wärmebilder, Zäune, Patrouillen. Warten im Hotel. Warten auf die Nacht. Die Miete war letzte Woche fällig. Die jungen Männer packen, brechen auf. Manchmal schaffen sie es, mal auch nicht.