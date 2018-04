Die andere Hälfte des Himmels. Harham im Pinzgau - Eine Heimat

Fotocredits: Lily Zrost

Performance



In einer sehr persönlichen Annäherung an ihre Heimat lässt die Schauspielerin Barbara Gassner an diesem Abend die Geschichte ihres Großvaters lebendig werden.

Die Schauspielerin Barbara Gassner, aufgewachsen in einem kleinen Dorf im Pinzgau im Bundesland Salzburg, war aus beruflichen Gründen inzwischen an mehreren Orten zuhause. In einer sehr persönlichen Annäherung an ihre Heimat lässt sie an diesem Abend die Geschichte ihres Großvaters lebendig werden.



Siegfried Schwabl, Sohn eines russischen Kriegsgefangenen, hat sein Aufwachsen in den 1930er - Jahren im Pinzgau aufgeschrieben. In Geheimschrift. Seine Tochter hat die wiedergefundene Schrift übersetzt. Seine Enkelin Barbara Gassner setzt sein Aufwachsen in den 30er Jahren in Beziehung zu ihrem Aufwachsen in den 80er Jahren im selben Dorf. Sie erzählt vom aufkommenden Tourismus und anderen Erinnerungen, die sie heute mit dem Begriff Heimat verbindet.



Konzept und Darstellung: Barbara Gassner

Regie: Ed Hauswirth

Musik: KMET

Dramaturgische Beratung: Claudia Heu



In Kooperation mit dem Volkskundemuseum Wien



