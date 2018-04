Gartenpalais Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien

Art Austria

25.04.2018 15:00h



11. ART AUSTRIA im Gartenpalais Liechtenstein 26.-29. April 2018

Preview & Vernissage mit Einladung am 25. April 2018, Kunstmesse vom 26. - 29. April 2018 täglich ab 11.00 Uhr



Wir freuen uns auf die 11. Art Austria vom 26.-29. April 2018 im Gartenpalais Liechtenstein und bedanken uns für den zahlreichen Besuch 2017.



Das Palais mit seiner prächtigen Gartenanlage ist seit über 300 Jahren ein Hort der Kunst. Die Architektur und die einzigartige Lage im Zentrum Wiens verleihen diesem Platz ein ganz besonderes Flair.



Wir wählen - wie schon in den letzten zehn Jahren - die Ausstellerinnen und Aussteller mit viel Bedacht aus und vertrauen auf die kompetente und qualitativ hochwertige Umsetzung der Art Austria-Idee, die diese Messe zu einem unersetzlichen Fixpunkt im österreichischen Messekalender gemacht haben.



Der Fokus auf österreichische Kunst, Bilder und Skulpturen wird beibehalten.



Wir präsentieren im Palais Liechtenstein 38 ausgewählte Ausstellerinnen und Aussteller, die die mehr als 10-jährige Erfolgsgeschichte der „Art Austria - Kunst aus Österreich“ mit schlüssigen Konzepten präsentieren werden.



Desweiteren möchten wir auf die Ursprünge der Messe verweisen und deren Konzept, Einzel- oder Themenschauen bevorzugt zu präsentieren, wieder aufgreifen.



Die Auswahl an hervorragenden Ausstellern aller Genres und Epochen österreichischer Kunst machen auch die 11. Art Austria zu einem unvergesslichen Kunstgenuss in einem der schönsten Barockpalais Europas.



Abgerundet wird dieses Konzept durch einen kuratierten Skulpturengarten, der die Messe inhaltlich ergänzt.