Wienstation

Cut Away

Installation von Renate Pittroff/wechselstrom



Opening Day: Do. 19.04.2018, 17 h

Performance: Sa. 21.04. und Do. 26.04.2018, jeweils 18 h

geöffnet: Do. 19.04., Fr. 20.04. und Sa. 21.04., 17 - 22 h

Do. 26.04. und Fr. 27.04., 17 - 22 h

Fr. 04.05., 17 - 22 h

und auf Anfrage unter: 0699-81727335

Closing Day: Fr. 04.05.2018, 17 - 21 h



Wieviel kann man optimieren, rationalisieren, abschneiden, herausreissen bis ein sozialer oder biologischer Organismus zusammenbricht? In der Regel nicht allzu viel. Komplexe Organismen und Systeme kollabieren schnell, wenn ihnen lebenswichtige Teile entzogen werden. In der Fauna gibt es eine Ausnahme: der kannibalistisch veranlagte Querzahnmolch Axolotl kann nicht nur seine Gliedmaßen, sondern auch innere Organe, Rückenmark und Netzhaut nach einer Amputation in kurzer Zeit komplett nachbilden.

Als Spezies hat der Axolotl nur deshalb überlebt, weil die Wissenschaft an seiner enormen Regenerationsfähigkeit interessiert ist.

Er lebt heute fast ausschließlich in Aquarien und Laboratorien. In seinem natürlichen Habitat, der Region Mexico City, ist er aufgrund von Urbanisierung, Raubbau und Wasserverschmutzung fast vollständig ausgestorben.

CUT AWAY lädt dazu ein, in einem Labor, das von einem Axolotl bewohnt wird, über Zerstörung und Ausbeutung, Verletzung, Selbstverletzung und Fremdverletzung Zukunftsvisionen interaktiv zu entwickeln.





Renate Pittroff, Studium der Germanistik, Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien. Arbeitet in den Bereichen akustische Kunst, experimentelles Theater sowie Medienkunst, und Arbeiten für den öffentlichen Raum. Internationale Ausstellungstätigkeit.