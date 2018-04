Institut für Schallforschung der ÖAW, Wohllebengasse 12-14, 1040 Wien

Tag gegen Lärm

25.04.2018 9:30h



Am 25. April lädt das Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum Aktionstag gegen Lärm ein.



Regenwaldgeräusche lebensecht im Hightech-Labor hören, einen kostenlosen Hörtest machen oder sehen, wie laut man wirklich schreien kann – am „Internationalen Tag gegen Lärm“ öffnet das Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) seine Türen und bietet ein abwechslungsreiches Programm mit Computeranimationen und zahlreichen Hörbeispielen.



„Lärm.Hör.Auf“

Unter dem Motto „Lärm.Hör.Auf“ können Besucher/innen die Ursachen von Lärm und seine Wirkungen verstehen und selber experimentieren. Mitmachen kann jeder. Bei freiem Eintritt können Erwachsene und Kinder sowie fachlich Interessierte an 25 interaktiven Stationen beispielsweise feststellen, ab wann Lärm dem Gehör schadet, aber auch Einblicke in die neuesten Innovationen und technologischen Entwicklungen der Schallforschung gewinnen.



Besonderes Highlight ist in diesem Jahr ein am Institut neu eingerichtetes Lautsprecherlabor. In dem europaweit einzigartigen Raum können dank 91 individuell bespielbarer Lautsprecher beliebige akustische Szenarien wie etwa Regenwaldgeräusche simuliert werden.