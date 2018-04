Best of barriereFREItag 2018

LANGER ABEND, KURZE FILME … BARRIEREFREIES KINODATE FÜR GEHÖRLOSE, SCHWERHÖRIGE UND HÖRENDE MENSCHEN!



Frühling ist und es rappelt in der Kurzfilmkiste … Zum dritten Mal laden dotdotdot und seine PartnerInnen, die das Kino für Menschen mit und ohne Behinderungen öffnen, zum BEST OF barriereFREItag im METRO Kinokulturhaus. Gemeinsam feiern wir die Idee eines barrierefreien Kinos und versüßen uns das Warten auf die nächste Festivalausgabe, die von 3. Juli bis 24. August 2018 im Volkskundemuseum Wien stattfinden wird.



Sechs der schönsten Kurzfilme der vergangenen Festivalsaison und eine aufregende Kinopremiere sorgen diesmal unter dem Motto OUT OF THE BOX, INTO THE LIGHT für Herzklopfen und Frühlingsgefühle. Egal wie sie beschaffen ist, Liebe sprengt alle Barrieren – Sprache, Gender, Herkunft – und muss sich niemals verstecken: You are perfect as you are!



Rundherum lassen wir uns zum Filmworkshop verführen und zum einen oder anderen Drink, bei dem wir im bartauglichen Gebärdensprach-Workshop stille Eloquenz fürs nächste Blind Date erwerben. Das alles bei frei wählbarem Eintritt: Come as you are, pay as you can! Dieser lange Abend des kurzen Films ist der schönste Anlass für ein Kinodate mit der/dem Liebsten, FreundInnen und Familie. Wir freuen uns sehr auf euch!



PROGRAMM

17:00-18:30 Uhr • METRO Kinokulturhaus

FILMWORKSHOP > INFOS

Filmemachen und Filmmaterial unter Anleitung des Vermittlungsteams des Filmarchiv Austria selbst in die Hand nehmen, analog bearbeiten und digital abfilmen. Anmeldung unter welcome@dotdotdot.at erforderlich, bitte mit Angabe ob Übersetzung in ÖGS bzw. ein Empfänger mit Induktionsschlinge benötigt wird.



19:00-20:30 Uhr • Historischer Kinosaal

FILMSCREENING & FILMGESPRÄCH: OUT OF THE BOX, INTO THE LIGHT > FILMINFOS

Sieben Kurzfilme sorgen für Herzklopfen und Frühlingsgefühle. Kinopremiere von BARRIEREFREIES DATE, der ersten österreichischen Romantic Comedy die ganz in Gebärdensprache gedreht wurde, in Anwesenheit von Regisseur Christoph Kopal und Filmteam. (Altersempfehlung: ab 15 Jahren)



ab 20:30 Uhr • METRO Kinobar

PREMIERENPARTY & GEBÄRDENSPRACH-WORKSHOP

Gemeinsam den Abend ausklingen lassen: Gin Tonic Special & bartauglicher Gebärdensprach-Workshop, der stille Eloquenz fürs nächste Blind Date verleiht.



BARRIEREFREI





SCHWELLENLOSES KINO

• Barrierefreier Zugang über den Haupteingang

• Lift auf alle Ausstellungs- und Kinoebenen

• Behindertentoilette im Erdgeschoß

• Rollstuhlplätze vorhanden, wir empfehlen eine Platzreservierung per E-Mail an reservierung@filmarchiv.at oder telefonisch unter +43 1 512 18 03 (ab 15:00 Uhr)!



FILMSCREENING

• Induktive Höranlage im Historischen Kinosaal (Parterre)

• Filme in Originalfassung mit deutschen Untertiteln (HoH)

• Kommunikationsassistenz (ÖGS) an Kinokassa & Kinobar

• Filmgespräch mit Übersetzung in Gebärdensprache (ÖGS)



ANALOGFILM-WORKSHOP

• Übersetzung in Gebärdensprache (ÖGS)

• Empfänger mit Induktionsschlinge für TeilnehmerInnen mit Hörgeräten/-implantaten



KINO & TICKETS

Ticketpreis frei wählbar: Pay as you can!



METRO Kinokulturhaus • 1., Johannesgasse 4 • anzeigen in Stadtplan Wien

Öffentliche Verkehrsmittel: U1/U3 Stephansplatz • U2/U4 Karlsplatz



Reservierung für die Filmvorführung per E-Mail an reservierung@filmarchiv.at oder telefonisch unter +43 1 512 18 03 (ab 15:00 Uhr). Reservierte Karten bitte bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abholen.



Workshop-Anmeldung bitte per E-Mail an welcome@dotdotdot.at mit Angabe ob Übersetzung in ÖGS bzw. ein Empfänger mit Induktionsschlinge benötigt wird.