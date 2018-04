designforum Wien / Q21

Fake / Fakt / Vorurteil

Die Meister!nnenschule der Graphischen für Kommunikationsdesign widmet sich jedes Jahr in einer Untersuchung einem zeitgenössischen Phänomen. Im Projekt Fake / Fakt / Vorurteil wurden von den Studierenden Themenfelder erarbeitet und nach grundlegenden Recherchen und einer gemeinsamen Auseinandersetzung Kommunikationsdesigns entwickelt.

Die Ausstellung zeigt die Ergebnisse dieser Arbeit in zwanzig Installationen, die den Besucher / die Besucherin auffordern, sich ihren eigenen Filtern der Wahrnehmung zu stellen.





Soziale Medien und ihre kommerziellen Algorithmen prägen mittlerweile die Diskurse fast aller Lebensbereiche.



Dabei werden bestimmte Kommunikationsformen durch Berechnungen favorisiert: der emotionalisierende Konflikt, die darauf folgende spontane oft unbedachte Reaktion, die Posts von Influencer!nnen, denen viele folgen sowie bezahlte Informationen, die keinen journalistischen Filter mehr durchlaufen. Dies führt in der Kommunikation immer mehr zur Erosion sozialer Verbindlichkeiten. Durch den Mediengebrauch kommt es weiters zu drastischen textlichen Verkürzungen, wenig differenzierten Darstellungen und einer von Flut von emotionalisierenden Texten, Bildern und Videos.



Diese neue Struktur öffentlicher Kommunikation konkurriert aktuell mit klassischen Medien, die um ihren Einfluss fürchten. Am deutlichsten zeigt sich dieser Kampf um mediale und gesellschaftliche Vorherrschaft an den Begriffen “Fake” und “Fakt”, die in öffentlichen Debatten gegeneinander in Stellung gebracht werden. Ginge es bloß um “Wahrheit” im Streit um Fake oder Fakt, wäre die Sache schnell geklärt. Dem ist aber nicht so, denn Diskurse sind immer von politischen Einflussnahmen bestimmt und beziehen sich auf einen grundlegenden Filter unserer Wahrnehmung: das Vorurteil. In diesem Sinne sind die drei Begriffe des Titels der Ausstellung untrennbar miteinander verwoben.



Fabienne Beyer - Julia Edlinger - Magdalena Fichtner - Adrian Hazi - Melanie Hebenstreit - Yvonne Heigl - Lea Hierzenberger - Dominika Huber - Robert Kainzmayer - Louisa Köber - Maximilian Kreuter -Robert Lösch - Rebeca Mandlberger - Franz Mühringer - Anita Pauer - Magdalena Prieler - Viktoria Satovich - India Seehofer - Margareta Stern - Maximilian Strische - Sarah Strobl - HaNam Tran - Teresa Wagenhofer - Johanna Wakolbinger - Peter Walde - Sarah Weinberger - Julian Weiss - Eva Wlk