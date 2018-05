Ethnologische Museen im 21. Jahrhundert

feminismen diskutieren



Die kritische Reflexion der kolonialen Vergangenheit Europas, der Entstehungskontext von Sammlungen und ethnologischen Museen in der kolonialen Ära, und damit einhergehend die Infragestellung von Museen als ‚objektive‘ Wissensinstitutionen sind Herausforderungen, denen sich ethnologische Museen im 21. Jahrhundert stellen müssen. Wie werden diese Aspekte in Wien und Berlin thematisiert?



Elisa Frei, Sozialwissenschafterin, Wien

Moderation: Sabine Prokop, VfW



In Kooperation mit dem Verband feministischer Wissenschafteri*nnen