AHS Wien West, Steinbruchstraße 33, 1140 Wien

ÖGFA_Bauvisite 216: AHS Wien West

04.05.2018 15:00h



Fotocredits: SHIBUKAWA EDER Architects

Die Übergangszone zwischen Blockrandbebauung und aufgelockerter Bauweise ist durch Zeilenbauten, Durchzugsstraßen, Schrebergärten und Sportfelder charakterisiert. In diesem Umfeld erfüllt die neue Schule eine wichtige Funktion: als „Anker“ bietet sie Halt.



Der über Eck reichende Bestand ist sorgfältig saniert. Er enthält jetzt Sonderfunktionen wie Garderoben und Turnsäle. Die beiden Flügel des Neubaus übernehmen die Trauflinie des Bestands: Dank des leicht abfallenden Grundstücks gelingt es Shibukawa Eder im neuen Teil ein zusätzliches Geschoss unterzubringen. Alles in allem, ein überzeugender Beitrag im Sinne der von Hermann Czech postulierten Forderung „Architektur ist Hintergrund“.

Text: Elise Feiersinger



Architektur: Shibukawa Eder Architects

Generalplaner: ARGE AHS Wien West (SHIBUKAWA EDER Architects, F + P ARCHITEKTEN ZT GmbH)

Planungsbeginn: 2014

Baubeginn: 2018

Fertigstellung: Februar 2018

Art der Beauftragung: Wettbewerb

Auftraggeber: Bundesimmobiliengesellschaft mbH

Landschaftsplanung: ARGE AHS Wien West

Statik, Haustechnik: RWT plus ZT GmbH, Allplan

Bauphysik: RWT plus ZT GmbH

Grundstücksfläche: 11.236 m2

Bebaute Fläche: 5.383 m2

Bruttogeschossfläche: 12.483 m2

Kubatur: 49.083 m3

Nutzfläche: 10.775 m2

Sanierte Nutzfläche: 3.106 m2



Es führen: Raphael Eder und Misa Shibukawa