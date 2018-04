Architekturzentrum Wien

Open Space Diskussion mit Axel Hacke

Axel Hacke – über den Anstand in schwierigen Zeiten

… und die Frage, wie wir miteinander umgehen



Wir leben in aufgewühlten und aufwühlenden Zeiten, die Grundlagen unseres bisherigen Zusammenlebens sind bedroht: Zeit, sich wieder einmal ein paar wichtige Fragen zu stellen. Was bedeutet es eigentlich für jeden Einzelnen, wenn Lüge, Rücksichtslosigkeit und Niedertracht an die Macht drängen oder sie schon errungen haben? Wenn so erfolgreich in der Öffentlichkeit gegen alle bekannten Regeln des Anstands verstoßen wird? Was heißt unter diesen Bedingungen genau: ein anständiges Leben zu führen?



Axel Hackes Buch ist ein assoziatives Nachdenken über das Zusammenleben der Menschen und die schon von Anton Tschechow gestellte Frage: „Warum leben wir nicht so, wie wir leben könnten?“, ein Plädoyer dafür, die Antwort erst einmal nicht bei anderen, sondern bei sich selbst zu suchen und dabei vielleicht am Ende ein wenig Demut, auch etwas Neugier auf andere zu entdecken. Und es gilt, sich mit der großen und immer neu zu stellenden Frage zu beschäftigen: Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen?



Die Open Space Diskussionsreihe wurde 2016 von Bundesminister a.D. Thomas Drozda initiiert um über die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen, voneinander und miteinander zu lernen, Vernetzungen zu ermöglichen und Zukunftsimpulse anzustoßen.



Diese Open Space Diskussion ist eine Veranstaltung der SPÖ im Parlament und des Kreisky Forum für Internationalen Dialog.



Moderation: Isolde Charim, Autorin und Philosophin



Eintritt frei

Anmeldung: michael.wuerges@parlament.gv.at