Karlstag 2018

04.05.2018 11:30h



Am 4. Mai ist Karlstag! Das große Kunstplatz Karlsplatz-Fest bringt zahlreiche Specials der Kunst- und Kulturhäuser, die legendäre 7stündige Karlsplatz-MegaTour, das kultige Stadtabenteuer von Nesterval & ein Fest am Teich mit Familienprogramm und musikalischen Highlights.



FEST AM TEICH - Eintritt frei!

15.00-22.00



15.00-16.00 Trommelsession mit Raymond Walker und den SchülerInnen der J. S. Bach-Musikschule

15.00-18.00 Kinder-Special:Mein Traumplatz – Karlsplatz! Male und gestalte den Boden mit dem Künstlerhaus 1050

15.00-18.00 Kinderwerkstatt mit divina art: Töpfern, Walken und Objekte aus Draht formen

16.00-18.00 Buskers Show mit Street-Artists

16.00 Nestervals Struwwelpeter – Die Reportage

16.30 THALIJA live – Klangteppich Karlsplatz

17.30 Nestervals Struwwelpeter – Showdown

19.00 Soul Jazz Erlebnis! SOIA & BAND

20.00 The legend returns KARL RATZER TRIO feat. Peter Herbert (bass), Howard Curtis (drums)

22.30 "Scorpio" Kultfilm Special im Stadtkino Wien im Künstlerhaus



SPEZIAL-FÜHRUNGEN IN DEN KUNST- UND KULTURHÄUSERN

Treffpunkt jeweils im Foyer – Eintritt frei!*



14.00 Wiener Musikverein: Der klassische Konzertbetrieb im 21. Jahrhundert

15.00 Technische Universität Wien: Upside Down – Vom Dachboden bis in den Keller

15.00 Wien Museum: „Mit Haut und Haar“ Führung zur Ausstellung

16.00 Technische Universität Wien: Upside Down – Vom Dachboden bis in den Keller

16.00 Wien Museum: „Otto Wagner“ Führung zur Ausstellung

16.00 ORF RadioKulturhaus: Zur Architektur des Hauses

20.00 Wien Kanal:3. Mann Tour **



*First come – first serve bei begrenzter TeilnehmerInnenanzahl.

**Teilnahme (20 Pers.) nur mit Anmeldung unter willkommen@drittemanntour.at



KARLSPLATZ MEGATOUR – Eintritt frei!

11.30-18.30



Karl Bruckschwaiger führt in einer 7-stündigen Mega-Tour Interessierte quer über den Karlsplatz und hinein in die Kunsthäuser. Das Zusteigen ist jederzeit möglich.



11.30 Karlskirche

12.15 Wien Museum

13.00 Musikverein

13.45 Künstlerhaus | Stadtkino | brut

14.15 Pause

15.00 Radiokulturhaus

16.00 Technische Universität Wien

17.00 Secession

17.45 Kunsthalle Wien Karlsplatz | Karlsgarten



* * * * *

DIE INSTITUTIONEN AM KARLSPLATZ



WIEN MUSEUM (Karlsplatz 8)

„Mit Haut und Haar“ Frisieren, Rasieren, Verschönern sind im Fokus der Ausstellung, die sich mit Praktiken und Bedeutungen moderner Körper pflege und Körpergestaltung seit dem 18. Jahrhundert beschäftigt.

„Otto Wagner“ Zum 100. Todestag präsentiert das Wien Museum das Gesamtwerk des „Weltstadtarchitekten“ in einer umfassenden Großausstellung. Zahlreiche der über 500

Exponate sind erstmals öffentlich zu sehen.



TECHNISCHE UNIVERSITÄT (Karlsplatz 13)

Technik für Menschen: Die 1815 gegründete TU Wien ist Österreichs größte Forschungs- und Bildungsinstitution im naturwissenschaftlich-technischen Bereich im Zentrum von Wien. Die TU Wien ist jedoch nicht nur eine Forschungsuniversität von internationalem Rang, sondern auch eine kulturschaffende und -interessierte Institution, die ihre Türen ganzjährig für zahlreiche Aktivitäten mit kulturellem Bezug öffnet.



SECESSION (Friedrichstraße 12)

Die Secession, 1898 von Joseph Maria Olbrich entworfen, gilt als Ikone des Jugendstils. Zum 120-Jahr-Jubiläum 2018 werden die Kuppel und Fassade nach einer Sanierung in neuem Glanz erstrahlen. Neben wechselnden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst ist Gustav Klimts „Beethovenfries“ eine Hauptattraktion.



STADTKINO WIEN im KÜNSTLERHAUS (Akademiestraße 13)

Seit 2013 wird das Kino im Künstlerhaus vom Stadtkino Filmverleih mit anspruchsvollem Autorenkino abseits des

etablierten Mainstreams bespielt, und ist beliebter Ort für Festivals, Premieren und Sonderveranstaltungen.

Mit „Scorpio“ (1973) zeigt das Stadtkino am Karlstag des nächtens

und bei freiem Eintritt nicht nur einen Film für Wien-Feinspitze: Unvergesslich Alain Delon & Burt Lancaster in wilder Jagd durch die U-Bahn-Baustelle am Karlsplatz.



ORF RadioKulturhaus (Argentinierstraße 30a)

Seit 20 Jahren macht das ORF RadioKulturhaus Programm. Mit

seinen unterschiedlichen Veranstaltungen – von Klassikkonzerten,

Lesungen und Diskussionsrunden, Jazz- & Weltmusikausflügen bis hin zu Pop- und Rock- & Elektronikkonzerten – hat es sich in der Wiener Kulturlandschaft und hier speziell als wichtige Bühne und Medienplattform für heimische KünstlerInnen etabliert.



WIENER MUSIKVEREIN (Musikvereinsplatz 1)

Nicht zuletzt durch die Austragung des Neujahrskonzerts zählt der

Musikverein zu den bekanntesten und traditionsreichsten Konzerthäusern weltweit. Neben fünf weiteren Sälen befindet sich in diesem – von Theophil Hansen nach Vorbildern aus der griechischen Antike – geplanten Bau der berühmte Goldene Musikvereinssaal, einer der schönsten und akustisch besten Säle der Welt.



KÜNSTLERHAUS WIEN (Karlsplatz 5)

Das Künstlerhaus am Karlsplatz wird bis Frühjahr 2019 renoviert.

In der Zwischenzeit finden die Ausstellungen im Künstlerhaus 1050, Stolberggasse 26, 1050 Wien statt: „ÜBER_LEBEN -

niemand mischt sich ein“, freier Eintritt am Karlstag 14-18 Uhr.

Ab 15 Uhr ist das Künstlerhaus mit einem Kinder-Special beim

Fest am Teich dabei: „Mein Traumplatz – Karlsplatz! Was

wünscht Du Dir am Karlsplatz?“ (6-13 Jahre)



3. MANN TOUR (Vis-à-vis Café Museum)

Die Verfolgungsjagd des Orson Welles alias Harry Lime im Film

„Der Dritte Mann“ wurde weltberühmt und mit Ihr die Wiener

Kanalisation. Heute verbindet die Wiener Kanalisa tion technologische Innovationen mit großer Geschichte. Interessierte

können einen Blick in diese mysti fizierte Stadt unter der Stadt

werfen und Neues und Altes aus der Unterwelt erfahren.

Teilnahme (20 Pers.) nur mit Anmeldung unter: willkommen@drittemanntour.at



KUNSTHALLE WIEN KARLSPLATZ (Treitlstraße 2)

Die Kunsthalle Wien Karlsplatz bildet einen zentralen Verbindungspunkt zum modernen Kunstplatz Karlsplatz und prägt nicht nur das Wiener Stadtbild, sondern verändert auch die lokale Kunst- und Ausstellungsszene. Der, von Adolf Krischanitz geplante, Glaskubus bietet ein dichtes Programm an Ausstellungen und Veranstaltungen.



KARLSGARTEN (Treitlstraße 2)

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Kunsthalle Wien Karlsplatz befindet sich der Karlsgarten: 2014 eröffnet, ist er der erste Wiener Schau- und Forschungsgarten für urbane Landwirtschaft in geschichtsträchtiger Lage mitten am Karlsplatz in Wien.



KARLSKIRCHE (Kreuzherrengasse 1)

Der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaute Sakralbau zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen von Wien und ist das letzte große Werk des barocken Stararchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach. Im Inneren bietet die Karlskirche ungeahnte Impressionen, wie den prächtigen Hochaltar oder die 1.250 m² umfassenden Kuppelfresken von Johannes Michael Rottmayr.



EVANGELISCHE SCHULEN (Wiedner Hauptstraße 15)

Das Schulgebäude am Karlsplatz 14 wurde im Jahr 1861 nach den Plänen von Theophil Hansen erbaut und beherbergt die Evangelische Volksschule, Mittelschule und Musikschule sowie das Evangelische Tagesheim. Die VolksschülerInnen der J.S. Bach-Musikschule eröffnen unter der Leitung von Raymond Walker das Fest am Teich.



BRUT WIEN (Karlsplatz 5)

Die zur Zeit im Umbau befindliche Spielstätte für Performative

Künste in Wien gehört zu den renommiertesten Häusern der freien Performance-, Tanz und Theaterszene. Bis zum Abschluss

der Sanierungsarbeiten des Künstlerhauses findet sich das brut-

Programm an wechselnden temporären Spielorten in und um

Wien, im Mai und Juni mit irreality.tv im Alten Kino Sandleiten.