7:30 BATTLE-AX

8:00 IKU

8:30 ASFAST



Liebe Freundinnen und Freunde,



Nach vier Jahren wundervoller und auch herausfordernder Arbeit, mehr als 150 gezeigten Künstler_innen in insgesamt 40 Ausstellungen, haben wir uns letztendlich dazu entschlossen, das Projekt wellwellwell ruhen zu lassen.



wellwellwell war von Anfang an ein Experiment mit unsicherem Ausgang, gegründet und geführt von Studierenden als ein Ort des Austauschs, Lernens und Sammelns von Ausstellungserfahrungen.

Wer sich der „freien“ Szene verbunden fühlt, weiß vielleicht, wie komplex, schwierig und arbeitsintensiv der Weg eines kollektiven, selbstorganisierten Artist-run Space sein kann. wellwellwell war für uns aber auch mit viel Leidenschaft und Spaß verbunden, wegen unserer begrenzten Ressourcen jedoch nicht für die Ewigkeit geplant. Wir glauben noch immer, dass selbstorgansierte Projekträume ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil des lokalen Kunstfeldes sind. Wir werden der „freien Szene“ immer verbunden bleiben und können nur alle ermutigen, selbst Räume zu eröffnen und Öffentlichkeit herzustellen –

sich angreifbar zu machen, sich erlauben zu scheitern und in Momenten auch zu glänzen.



Wir möchten allen Beteiligten, Künstler_innen, Kurator_innen, Besucher_innen, Begleiter_innen, Unterstützer_innen und auch allen Kritiker_innen herzlich danken, ein Projekt wie das wellwellwell möglich gemacht zu haben. Wir würden uns sehr freuen, Euch bei unserem letzten Event, kommenden Samstag (21.04) in den Räumlichkeiten am Mittersteig 2A, ab 16 Uhr noch einmal zu sehen.



Herzlichst,

wellwellwell