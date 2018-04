Brotfabrik Gallerywalk #15

Der nächste GalleryWalk in der BROTFABRIK Wien steht an!



Genießt mit uns am Mittwoch, 25. April wieder unsere verlängerten Öffnungszeiten bis 21:00.



Egal ob ihr die BROTFABRIK alleine erkunden möchtet oder zusammen mit unserer Führung!



Diesmal mit dabei sind:

KANTINE in der Brotfabrik, AnzenbergerGallery, OstLicht. Galerie für Fotografie, ATELIER 10, Voranker



Die Kantine versorgt euch an diesem Abend wieder mit Snacks und Getränken.



Eine Führung durch unsere Galerien und Ateliers startet um 19:00 vor der Kantine.

Anmeldungen zur Führung bitte an isabella.gallerywalk@brotfabrik.wien

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, eine kleine Spende wird aber gerne gesehen. :)



Im Atelier 10 ist große Eröffnung der neuen Ausstellung "verküsst verwässter dutiert" mit Werken von Michaela Polacek und Franz Nigl. Zur Eröffnung spricht Günther Oberhollenzer



Aktuelle Ausstellungen:

AnzenbergerGallery: Gilbert Garcin - Das Leben ist ein Theater

Ostlicht: Tom Jacobi - Awakening

Hilger Next: Alfred Hrdlicka - Radierungen und Sklupturen

Atelier 10: verküsst verwässert dutiert



Näheres zu unserem Programm findet ihr wie gewohnt auch auf unserer Homepage: