ehemaliger Polizeipavillon am Praterstern, 1020 Wien

Prater Stern Stunden (1/4): Markus Hofer - PolizeiS

24.04.2018 14:00h



Saisoneröffnung:

Dienstag, 24.04.2018, 14 - 16 Uhr



philomena+ realisiert von April bis Juli 2018 eine Reihe von künstlerischen Interventionen am Wiener Praterstern. Diese sind ortsspezifisch und partizipativ konzipiert und haben zum Ziel, Visionen und Traumbilder an einem unwirtlichen Ort für kurze Zeit Wirklichkeit werden zu lassen.



Der Künstler Markus Hofer startet diese Serie mit dem Projekt "PolizeiS". Seine künstlerischen Arbeiten basieren auf vertrautem, vorgefundenen Material des alltäglichen Gebrauchs, welches durch minimale Eingriffe neue Bedeutungsebenen gewinnt. Im Rahmen der Prater Stern Stunden konzipierte Markus Hofer den ersten PolizeiS-Stand mit eigener PolizeiS-Sorte, die zum Kosten verteilt wird. Durch die Beifügung eines einzelnen Buchstabens am Ende des Logos erhält der organisierte Wachkörper eine süße und kalte Komponente. Neben Sicherheit und Sich-in-Achtnehmen eröffnen sich neue sinnliche Assoziationen wie Erfrischung und Schleckvergnügen.



weitere Termine:

Di, 08.05.2018, 14-16 Uhr

Di, 15.05.2018, 14-16 Uhr

Di, 22.05.2018, 14-16 Uhr

Di, 29.05.2018, 14-16 Uhr



Standort:

ehemaliger Polizeipavillon am Praterstern



gefördert von Shift und Bundeskanzleramt Österreich

unterstützt von der Bezirksvorstehung Leopoldstadt und Austria Classic Hotels