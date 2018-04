Kunsttankstelle Ottakring, Grundsteingasse 45-47, 1160 Wien

Resisters' Diary #1: Polen

24.04.2018 16:30h



Fotocredits: Clara Fridolin Biller / fffridolin_

2 - tägiges Bootcamp

24 & 25 April



Illustration: Clara Fridolin Biller / fffridolin_



#voice #activistbody #resisters #feministinternational



Zehntausende gingen in Polen gegen eine verschärftes Abtreibungsgesetz auf die Straße, als innerhalb kürzester Zeit essentielle frauenpolitische Errungenschaften auf dünnes Eis gestellt wurden. Menschen in Polen - vorallem Frauen*- mussten schnell Strategien entwickeln, um darauf zu reagieren.

Die Veranstaltungsreihe “RESISTERS’ Diary" bietet Künstler*innen und Aktivist*innen Raum und Möglichkeit für internationalen feministischen Austausch und lädt am 24 & 25. April ein, zwei Aktivistinnen/Künstlerinnen aus Polen zu treffen.



Tag I

24.4, Dienstag

16.30 Uhr

Voice of Resistance//Workshop mit Edyta Jarzab



Die Künstlerin und Aktivistin Edyta Jarząb nutzt ihre Stimme als Brücke zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen: zuhören, singen und Improvisation wird zur Praxis sozialen Widerstandes. Sie studiert die Sonosphäre von Protesten und Demonstrationen und organisiert Sound Walks, Workshops und Warm-Ups für Demonstrierende.



Tag II

25.4, Mittwoch

18.30 Uhr

Kunsttankstelle Ottakring

Grundsteingasse 45-47, Ecke Kirchstetterngasse, 1160 Wien



Begrüßungsworte von Dr.in Ewa Dziedzic

Lecture Performance mit Katarzyna von Aleksandrowitsch von Dziewuchy Dziewuchom



Dziewuchy Dziewuchom/Gals for Gals ist als Facebook-Gruppe gegen die Verschärfung des polnischen Abtreibungsgesetzes entstanden. Schwangerschaftsabbrüche sind auch jetzt in Polen nur in sehr wenigen Ausnahmefällen legal - das vorgeschlagene Gesetz würde beinahe ein vollständiges Verbot bedeuten.

Die Gruppe gibt es seit 1. April 2016, das Datum an dem die geplante Verschärfung bekanntgegeben wurde und ist inzwischen zu einer wichtigen Mobilisierungsplattform herangewachsen. Innerhalb weniger Stunden nach der Gründung zählte die Gruppe über 30.000 Mitglieder und funktioniert seitdem als Vernetzungs- und Informationsplattform für Frauen* in ganz Polen. Es gibt unter dem Schirm von Dziewuchy Dziewuchom zahlreiche regionale Gruppen.

www.dziewuchydziewuchom.pl





ab 22.00 Uhr

AU Brunnengasse 76

Party mit

DJ ANTONIA XM



Workshop and Lecture in English