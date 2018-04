SCHAURAUM angewandte Q21

Mobilis in mobile

Fotocredits: Hanakam+Schuller, 2018

Markus Hanakam (GER) & Roswitha Schuller (AUT): MOBILIS IN MOBILE

Ausstellung im SCHAURAUM Angewandte



Eintritt frei



Als Bildhauer befühlen Hanakam und Schuller technologische Artefakte und Displays als Ausdruck der neuesten Technologie und Gemeinschaftsform, so auch in ihrer Videoarbeit Mobile. Zwei Hände bewegen ein Objekt nach dem anderen in den Focus und bilden eine endlose Abfolge von Objektketten.



Eingebettet ist der Videomonitor in eine textile Fläche, die von den Künstlern gestaltet ist und als bewegliche Ebene in den Schauraum eingeführt wird. Foto: Hanakam+Schuller, 2018