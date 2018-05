Moritz Frei

Fotocredits: Moritz Frei

Kunst | Buch | Donnerstag



In der Veranstaltungsreihe Kunst | Buch | Donnerstag werden einmal im Monat in der mumok Bibliothek limitierte Künstler_innenbücher und -zeitschriften in einem exklusiven Rahmen vorgestellt. Die einzelnen Beiträge werden von den Künstler_innen präsentiert.



Moritz Frei lebt und arbeitet in Berlin als multimedialer Installationskünstler. Seine Künstler_innenbücher skizzieren mit feinem Gespür die Merkwürdigkeiten des Alltags. So lenkt Frei in seinem ersten Künstler_innenbuch, einer tragikomischen Sammlung von Künstlerannoncen, unter dem Titel "Tausche Ölbild für gebrauchtes Auto (nicht älter als 5 Jahre)", unseren Blick auf das Künstlersein als einem „fast normalen Berufsstand“.



Eintritt frei