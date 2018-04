xposit / eins achtzehn

Fotocredits: Amoako Boafo, Ohne Titel, 2017

Die Alumni-Ausstellungsreihe der Akademie der bildenden Künste Wien



In der Präsentation xposit 18/1 wird eine durch Kirsi Mikkola kuratierte Auswahl von Studierenden des Fachbereiches für gegenständliche Malerei die neu bezogenen Räume in der Augasse bespielen.



Die Ausstellung zeigt die Qualität des malerischen Prozesses an sich, seine Vielfältigkeit, Intensität und Eigentümlichkeit. Versuche, über die gezeigten Arbeiten künstlerische Positionen zu erkennen oder Absichten und mögliche Bedeutungen zu behaupten, stehen dabei nicht im Vordergrund.



Die Arbeiten entwickeln ihre Wirkung über bildnerische Kriterien wie Haptik, Gestik, Farben und Formen, Oberflächen sowie den unterschiedlichen Umgang mit Materialien und Werkzeugen. Die komplexe Zusammenstellung beleuchtet Arbeiten einer Phase zwischen ursprünglichem, intuitivem und schöpferischem Handeln und reflektiert-künstlerischem Arbeiten.