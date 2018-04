Universität für angewandte Kunst

Peter Gorsen: heute & morgen

Diskussion im Gedenken an Peter Gorsen (1933−2017)



Am 8. November 2017 ist Peter Gorsen verstorben, ein außergewöhnlicher Denker entlang der Grenzen und Ränder der Kunst und ihrer Theorien.

Seine Forschungsgebiete umfassten Kunst und Psychiatrie bzw. Tiefenpsychologie, Pornographie und Sexualwissenschaft, Geschlechterbilder und (Trans-)Gender Studies, Outsider Art und Art Brut, Abject Art und Aktionismus und mehr. Zudem pflegte er ein Naheverhältnis zu vielen Künstler*innen und künstlerischen Positionen seiner Zeit.



Diese Veranstaltung erinnert an Peter Gorsen und ist seiner Präsenz in zeitgenössischer Theorie und Praxis, künstlerisch wie wissenschaftlich, gewidmet.



Non! La mort n’est pas éternelle!



mit

Manuela Ammer, Katrina Daschner, Daniela Hammer-Tugendhat, Jakob Lena Knebl, Hanno Millesi, Barbara Putz-Plecko, Thomas Röske, Johanna Schwanberg und Kerstin Stakemeier.



organisiert von Eva Kernbauer / Kunstgeschichte und Eva Maria Stadler / Kunst und Wissenstransfer

