Heiligenkreuzer Hof

Changing Politics Changing Cultures

Internationale Konferenz: CHANGING POLITICS CHANGING CULTURES

DIE POLITISCHE WENDE IN EUROPA UND IHRE WIRKUNGEN AUF KUNST, KULTUR UND KULTURPOLITIK



Die politischen Verhältnisse in Europa verändern sich nachhaltig. Der britische Politikwissenschafter Garton Ash spricht von einem „Kontinent, der von einer Welle des Nationalpopulismus“ geflutet würde. Unterlaufen werden damit die mühsam errungenen demokratischen Standards liberaler Rechtsstaatlichkeit.

Immer spürbarer werden Desintegrationstendenzen, die die nationalen Gesellschaften auseinander driften lassen.

Nicht nur der jüngste österreichische Wahlkampf hat gezeigt, dass sich der freiwillige und unfreiwillige Zuzug politisch gut instrumentalisieren lässt. In dieses Szenario passt auch eine frustrierende Ungewissheit, die wachsende Teile der Bevölkerungen erfasst hat. Eine damit verbundene Entsolidarisierung tut ein Übriges, die Bedeutung zivilgesellschaftlichen Engagements zur Mitgestaltung der nationalen Gesellschaften in Frage zu stellen.

Die Veranstaltung geht der Frage nach, welche Auswirkungen die aktuellen politischen Veränderungen auf den Kunst- und Kulturbetrieb haben werden. Bereits jetzt zeigen sich Einschränkungen bei der öffentlichen Förderung. Dazu lassen AkteurInnen mit der Erklärung ihrer Bereitschaft aufhorchen, ein spezifisch österreichisches Kulturverständnis

zu befördern.

Besonders herausstellen möchten wir diejenigen künstlerischen Initiativen, die darauf abstellen, die neuen politischen Verhältnisse kritisch zu reflektieren und dadurch ihrer scheinbaren Alternativlosigkeit entgegenzuwirken. Sie liefern Anschauungsmaterial für die Beantwortung der Frage, ob und wenn ja, in welcher Weise der Kunstbetrieb willens und in der Lage ist, sich mit den neuen politischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen und mit seinen Erkenntnissen noch einmal signifikante Öffentlichkeiten zu erreichen.

Den Abschluss der Veranstaltung bilden Überlegungen zu den konkreten Auswirkungen der neuen Regierungskonstellation in Österreich und deren kulturpolitischen Schwerpunktsetzungen.





09:30 – 10:00

ERÖFFNUNG UND EINFÜHRUNG IN DAS SYMPOSIUM

Gerald Bast

/ Rektor Universität für angewandte Kunst Wien

Michael Wimmer

/ Universität für angewandte Kunst Wien / EDUCULT, Wien

10:00 – 10:30 Luca Bergamo

/ Kulturstadtrat, Rom (eingeladen)

(Vortrag in englischer Sprache)

10:30 – 11:00 Vincent Martigny

/ Politikwissenschafter an der École Polytechnique, Paris

(Vortrag in englischer Sprache)

11:00 – 11:30 Guillaume Paoli

/ Schriftsteller und Philosoph, Berlin



11:30 – 12:00

Pause



12:00 – 13:30

ZU DEN GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN VERÄNDERUNGEN

Robert Misik

/ Journalist und Autor, Wien

Martin Schenk

/ Menschenrechtsaktivist, Direktor der Diakonie Österreich, Wien

Andreas Stadler

/ Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Wien

Ruth Simsa

/ Wirtschaftsuniversität, Wien

Moderation: Michael Wimmer



13:30 – 14:30

Mittagspause



14:30 – 15:00

PRÄSENTATION VON ARBEITEN STUDIERENDER

DES MASTERSTUDIUMS SOCIAL DESIGN

Milly Reid und Enrico Tomassini „Some Call Them Balkans”, Wien

15:00 – 15:30

KÜNSTLERISCHE INTERVENTION

Arne Vogelgesang

/ Regisseur und Performancekünstler, Berlin

15:30 – 17:00

ANTWORTEN AUS DEM KUNSTFELD

Arne Vogelgesang

/ Regisseur und Performancekünstler, Berlin

Robert Prosser

/ Autor, Tirol und Wien

Elke Moltrecht

/ Akademie der Künste der Welt, Köln

Anke Schad

/ Kulturtheoretikerin, Wien

Moderation: Aron Weigl

/ Geschäftsführer EDUCULT, Wien



17:00 – 17:30

Pause



17:30 – 18:00

PRÄSENTATION

Cesy Leonard

/ Zentrum für politische Schönheit, Berlin

18:00 – 19:30

ABSCHLUSSDISKUSSION KULTURPOLITIK

IM ZEICHEN DER POLITISCHEN WENDE IN ÖSTERREICH

Gerald Bast

/ Rektor Universität für angewandte Kunst Wien

Ruth Beckermann

/ Filmemacherin, Wien

Eva Blimlinger

/ Rektorin Akademie der bildenden Künste Wien

Maria Kollmann

/ Kulturrat Österreich, Wien

Michael Wimmer

/ Universität für angewandte Kunst Wien / EDUCULT, Wien

Moderation: Michael Freund

/ Freier Autor und Lehrbeauftragter Medienkommunikation