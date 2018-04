Symposium: Digitale Realitäten

Fotocredits: LWZ

Internationale Expertinnen und Experten zu Virtual und Augmented Reality in der Kreativwirtschaft



Welche Rolle nehmen Augmented und Virtual Reality aktuell in der Kreativwirtschaft ein? Und wie können diese Technologien in den verschiedenen Bereichen – Architektur, Design, Mode, Multimedia, Kunstmarkt, Musik- und Filmwirtschaft sowie Verlagswesen – eingesetzt werden?



Beim Symposium am 25. April im Wiener MAK sprechen internationale Expertinnen und Experten über die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten, Chancen und Herausforderungen von Augmented und Virtual Reality in den Creative Industries.



Das Symposium findet anlässlich des Förderwettbewerbs Digitale Realitäten der Wirtschaftsagentur Wien statt. Das gleichnamige White Paper liefert Hintergrundwissen und praktische Beispiele für die Nutzung von AR und VR in der Kreativwirtschaft.





Mit Keynotes von:

Sascha Hartmann (ARTE France)

Sophie Lamparter (Dart 17, USA)

Sara Lisa Vogl (XRBASE Berlin)

Marshmallow Laser Feast



Weitere Speakerinnen und Speaker:

Lip Comarella (Salon Alpin)

Josef Dorninger (OMAi)

Hannah Gutkauf (We Are The Faces)

Leonhard Lass/Gregor Ladenhauf (Depart)

Sabinna Rachimova (SABINNA)

Thomas Ragger (wild)



Das Symposium wird auf Deutsch und Englisch abgehalten.