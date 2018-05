Edoardo Winspeare: In Grazia Di Dio

Dienstag, 1. Mai

In Anwesenheit von Edoardo Winspeare und Celeste Casciaro

18h In Grazia di Dio (Ein neues Leben); IT 2014, 127 min, OmdU



Donnerstag, 3. Mai

20:15 Uhr In Grazia di Dio (Ein neues Leben); IT 2014, 127 min, OmdU



In einem kleinen Ort im Salento muss eine kleine Textilfabrik wegen der Konkurrenz aus Asien schließen, ein Drei-Generationen-Familie ihr Wohnhaus verlassen. Nachdem ihr Bruder emigriert ist, sucht Adele eine Lösung für sich, ihre Mutter, ihre Tochter und ihre Schwester. Es bleibt den vier Frauen nur der Rückzug aufs Land in ein Haus ohne Strom. Die Feldarbeit und Tauschgeschäfte sollen das Überleben sichern.



Nicht nur die Protagonistinnen seines Films kehren notgedrungen zu präindustriellen Arbeitsformen zurück, auch Winspeare wendet sich mit IN GRAZIA DI DIO vom starbesetzten, budgetintensiven Film ab und dreht mit Freunden und mit seiner Ehefrau in der Hauptrolle einen Film in seiner Heimat, die wie das ganze Land von einer ökonomischen Krise sondergleichen erfasst wird, die aber die Chance für einen Neubeginn bietet, in dem alte Tugenden wie Solidarität, Toleranz und Selbsthilfe wieder eine Rolle spielen.



Markus Vorauer (Filmwissenschafter, Professor an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich)





Im Rahmen von

EDOARDO WINSPEARE Mo, 30.4. - Do, 3.5.18

Tribute mit allen Spielfilmen



30. April bis 3. Mai 2018 im Stadtkino im Künstlerhaus

am 30. April und 1. Mai in Anwesenheit des Regisseurs

