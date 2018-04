an der frischen Luft - Seasons Start

Fotocredits: Bernard Ammerer

Seasons Start



Mit Getränken und Barbecue startet die Saison der notgalerie gemeinsam mit allen teilnehmenden KünstlerInnen und weiteren Verantwortlichen.

Gleichzeitig mit dem Beginn der Ausstellungsreihe ist die notgalerie an diesem Tag auch diskursive Plattform, um sich über die Veranstaltungen der kommenden Monate auszutauschen.



weitere Veranstaltungen:

Sonntag, 29. April 2018, 15 Uhr

hoast

Wolfgang Obermair und Ekaterina Shapiro-Obermair



Sonntag, 6. Mai 2018, 15 Uhr

KLUCKYLAND

Andrea Lüth und Gerald Roßbacher



Sonntag, 13. Mai 2018, 15 Uhr

Kunstraum SUPER

Andreas Perkmann Berger und Rainer Stadlbauer



Sonntag, 20. Mai 2018, 15 Uhr

T/abor

Theresa Schütz und Rainer Steurer



Ort: notgalerie, Urbanes Feld, 1220 Wien

Erreichbarkeit: U2 Aspern Nord



www.notgalerie.at

www.koer.or.at/projekte/programm-notgalerie-seestadt/22.04.2018_15_00/





Die notgalerie Seestadt öffnet ihre Türen für die Wiener Offspace Szene und bietet ihnen die Nutzung des Urbanen Feldes als Plattform an. Auslöser für diese Reihe waren die seit Dezember 2017 regelmäßig stattfindenden Offspace Treffen. Die notgalerie bietet eine Bühne für dort entstehenden Synergien. Zu jeder Veranstaltung wird ein Offspace eingeladen, die gesamte notgalerie samt dem Möglichkeitsraum des Urbanen Feldes zu nutzen. Ob diese den jeweiligen Raum / die künstlerische Produktion der BetreiberInnen / oder deren aktuelle Ausstellung etc. zum Thema hat, bleibt den Eingeladenen überlassen.

Letztes Jahr wurde ein Fahnenmast für die notgalerie errichtet, dafür erstellte die Künstlerin Luisa Kasalicky die erste Fahne. Für die Veranstaltungsreihe im Frühling soll jeweils der eingeladene Offspace eine KünstlerIn engagieren, eine Fahne zu gestalten, welche auch den Namen des Spaces als Schriftzug zeigt.

Konzept: Reinhold Zisser



mit Unterstützung durch:



KÖR - Kunst im öffentlichen Raum

Wien Kultur

BKA