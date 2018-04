Ateliers, Studios, Galerien & Kunsträume in ganz Währing

artwalk18_im Rahmen von Kunst.Fest.Währing

28.04.2018 14:00h



Auf dem Programm des diesjährigen „KUNST.FEST.WÄHRING" stehen rund einen Monat lang rund 50 Kunst-, Literatur, Theater- und Performance- sowie Musik-Veranstaltungen von bzw. mit 160 Kunstschaffenden an 77 Veranstaltungsorten sowie im öffentlichen Raum Währings. Den Auftakt bildet mit dem „artwalk18‟ am 28. und 29. April ein Wochenende der

offenen Ateliers und Galerien im 18. Bezirk.

Am „artwalk18“ nehmen rund 100 Währinger Kunstschaffende und Galerien teil, um ihre Ateliers,Werkstätten, Arbeits- und Ausstellungsräume ein Wochenende lang für Kunstinteressierte zu öffnen, aktuelle Werke zu zeigen und Einblicke in aktuelle Arbeitsprozesse zu geben. Unter den diesjährigen Teilnehmer*innen sind zum Beispiel die bildenden Künstler*innen Erst Bachinger,Zita Breu, Wolfgang Dokulil, Christian Eisenberger, Mischa Erben, Alfred Graselli, Johannes Heuer, Mela Kaltenegger/ Die 4 Grazien, das Künstler-Kollektiv „Die Kulturdrogerie‟, David Oelz, Herbert Pasiecznyk, der Grand Seigneur des österreichischen Experimentalfilms Hubert Sielecki,Stoff- und Modedesignerin Berit Steffen und Schmuckdesigner Fritz Maierhofer. Der artwalk18 findet seit

2014 am letzten April-Wochenende statt und hat sich zu einem Fixpunkt im Währinger Kulturkalender entwickelt.

Infos zum artwalk18: http://art18.at/view_site/site.php?lang=de&mid=627