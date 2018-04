Künstlerhaus 1050

niemand mischt sich ein

Fotocredits: osaka

ausstellung | offener arbeits- und diskursraum | guerilla tour durch wien

ein projekt von niemand*





… vielmehr ein offener Arbeitsraum, der allen offensteht. Auf verschiedenen Arbeitsstationen mit Computern, Druckern, Beamern, Artefakten, Dokumenten usw… werden Inhalte und Aktionen in Workshops, im Diskurs mit dem Zufallsindoktrinator entwickelt. AktivistInnen, NGO's und zivilgesellschaftliche Organisationen werden im Vorfeld eingeladen, das Publikum wird vor Ort inspiriert selbst Akteurin zu werden !

Unter der künstlerischen Leitung von niemand, vertreten durch starsky.

Höhepunkt dieser Ausstellung in Progress ist die Guerilla Tour durch Wien, bei der an den Orten der Macht oder den Stätten der Menschrechte, flüchtige, provokante Texte aus Licht auf Architektur, Objekte, Menschen projiziert werden. Als Artefakte und Dokumente werden sie in den Ausstellungsraum reintegriert. Begleitet wird dieser Prozess von Impulstalks, Workshops und Vermittlungsprogrammen.





27. april bis 19. mai 2018

mo – fr : 14 bis 18 uhr

do : 14 bis 21 uhr

sa : 11 bis 18 uhr



projektions guerilla tour

9. Mai 2018 | treffpunkt : 20.30 uhr | beginn : 21 uhr