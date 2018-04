Faschismus, jetzt auch in Farbe – Teil 2

Nazis und ihr Krieg im Spielfilm heute



Die Tagung gilt Spielfilmen, die in Massen- und Mainstreamkontexten auf den Zweiten Weltkrieg zurückblicken – in Soziotopen, die politisch wie medial verschieden sind (ohne gleich national cinemas zu sein). Mehr als um "Kriegsfilm" geht es um Wahrnehmungen zu totalitärer Macht und demokratischer Artikulation, historischer Agency und Genderbeziehungen, Holocaust, Rassismus, Kolonialgewalt, Flucht. In ihren ideologischen und formalen Setzungen inszenieren die Filme ihre Gegenwart mit: ein Heute, geprägt von nationalautoritärem Regieren (kurz vor 100. Jahrestagen erster "Ereignisse" der historischen Faschismen).



15.30 Einleitung



16.00 Männerbünde mit Mission und heilige Frauen im totalen Krieg. Symptom-Lektüren rezenter Zweiter Weltkriegs-Filme aus den USA und Russland

Andrey Arnold, Filmkritiker, Die Presse, Wien

Martin Thomson, Filmkritiker, Filmkurator, Filmwissenschafter, Wien

Moderation: Drehli Robnik



17.30 Ohne uns. Ein Monochrom der Entfernungen in den Kriegsfilmen aus dem neuesten Ungarn

Amália Kerekes, Germanistin, ELTE Budapest

Moderation: Béla Rásky, Zeithistoriker, VWI





18.30 National/Socialist/Democratic: Zeit-Rechnungen, Volks(ver)zählungen und "NGO-Wahnsinn" im britischen Kriegsfilm (zwischen Dunkirk und Churchill)

Drehli Robnik, Theoretiker zu Film & Politik, Wien-Erdberg

Moderation: Sara Vorwalder, Medien- und Kulturwissenschafterin, Wien



19.30 Vom obszönen Zeit-Bild zur digitalen Medien-Heterotopie: Transnationales Kino und Zweiter Weltkrieg in Afrika

Ivo Ritzer, Film- und Medienwissenschafter, Universität Bayreuth

Moderation: Joachim Schätz, Filmwissenschafter, Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft, Wien





Veranstaltungskonzept Drehli Robnik für PolitikProjektionen–>Viel*im*Film

und das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien – VWI