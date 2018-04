Nordbahnhalle

Wien wird wow

Der Eintritt ist frei!

Die ersten 1.000 Getränke gehen auf’s Haus!



15.00 Uhr Beginn Kinderprogramm mit Bastel-Workshop by bE-

Design Studio

17.30 Uhr Kinderkonzert mit Matthäus Bär

19.00 Uhr At Pavillon

20.00 Uhr Erwin & Edwin

21.00 Uhr [dunkelbunt]

ab 22 Uhr: DJ J'aime Julien



Wien wird WOW. Denk mit. Plan mit. Mach mit.



In den letzten Jahren haben wir oft die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen Stadtplanung erst dann erleben, wenn es darum geht, sich von etwas bedroht oder schlecht informiert zu fühlen. Das ist schade, denn die Stadtentwicklung arbeitet stetig an Projekten, die Wien besser machen sollen. Und zwar überall, in allen Grätzln und Bezirken. Veränderung bringt natürlich Konflikte mit sich, wie: das ist zu hoch, jenes zu niedrig, bitte nicht abreißen, bitte mehr aufbauen, mehr Parkplätze oder mehr Grün und so fort.



Aus diesem Grund-Dilemma wurde „Wien wird WOW“.Wien wird WOW bedeutet, die Stadtplanung raus aus dem Rathaus hin zu den Wienerinnen und Wienern zu bringen. Deshalb schickt die Stadt Wien ab 18. April eine interaktive Ausstellung und den größten mobilen Workshop auf Tour durch die Bezirke. Wir starten mit einem Fest für alle BewohnerInnen des Nordbahnhofs und jenen, die es noch werden wollen ;)



Wir freuen uns auf dich!