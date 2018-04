Raw Matters - Ein ungeschliffener Tanz und Performance Abend

Dear Friends, Liebe Freunde!



Es ist so weit, unser nächster Raw Matters - Ein ungeschliffener Tanz und Performance Abend ist am 16.April wieder im Schikaneder Kino zu Gast. Wir freuen uns schon sehr auf einen entspannten und frühlingshaften Abend mit künstlerischer Experimentation und Arbeiten die zum ersten Mal vor Publikum erprobt werden.



Dieses Mal mit Dominika Murcková, die sich in ESSENCE, von der finnischen Landschaft inspirieren lässt und sich mit dem Thema der Mensch / Natur Beziehung beschäftigt, Luigi Guerrieri und Stefano D'Alessio, die mit AND THEN HE DIED die Schwierigkeiten feiern sich als Mann zu definieren, Alex Franz Zehetbauer mit WHALESONG, welches aus seiner unterwasser Jodelpraxis entstanden ist und ein queering seiner österreichischen Wurzeln darstellt, und Bea von Schrader, Dieter Puntigam und Daniela Fischer die mit der Kollaboration INTERFERENZ verschiedene sprachlichen Systeme im Aufeinandertreffen eigenständiger Wirkungsfelder untersuchen.



Im Anschluss an die Performances verwöhnt uns unsere liebe Kollegin Inge Gappmaier mit kulinarischen Köstlichkeiten und ihr seid herzlich eingeladen den Abend bei Speis und Trank zusammen mit den KünstlerInnen ausklingen zu lassen.



EINTRITT: freiwillige Spende (Vorschlag 7 Euro)