Salam Hawara - Performanceprojekt

Nach dem großen Erfolg des Projekts Shalom Habibi im Vorjahr begeben sich die Choreographin Romy Kolb, Regisseur Michael Pöllmann und Sänger und Performer Futurelove Sibanda auch heuer auf eine theatralische Schiffsreise.

Gemeinsam mit vielen Theaterinteressierten sowie ihrem Schiff, der Argo, forschen sie in einem Theater- und Bewegungslabor über die wohl tragischste Liebesgeschichte der Welt: Orpheus und Eurydike.

In wöchentlichen Proben wird eine Performance entwickelt, es werden kleinere Szenen und Choreografien erarbeitet - inspiriert von zeitgenössischem und urbanem Tanz, verschiedenen Sprachen, Rap, Storytelling und Improvisation.

Ziel ist es, gemeinsam den öffentlichen Raum zu erobern!

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen mitzumachen! Vorerfahrung ist nicht notwendig.



Proben ab 16. April 2018, jeden Montag 17.30-21.30 Uhr (außer 21. Mai) sowie am Wochenende 26. und 27. Mai.

Eine regelmäßige Teilnahme ist Voraussetzung.

Anmeldung bis 13. April unter: theater@brunnenpassage.at



Aufführungen am 5., 9., 10., 16. und 17. Juni 2018