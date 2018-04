Semper Depot

Die Neueren presents: schlechte Show, geile Party

Der Abschlussjahrgang des Kollegs der KunstModeDesign Herbststrasse präsentiert



schlechte show, geile party – abschlussshow des kollektivs »die neueren«



wir, der kommende abschlussjahrgang des kollegs modedesigntextil der herbststrasse, haben uns zusammengeschlossen, um unser eigenes spiel mit der mode zu veranstalten. am 14. april 2018 nehmen wir für einen tag das atelierhaus der akademie der bildenden künste ein und präsentieren unsere kollektionen in form einer großen show, zeigen individuelle expositionen und kreative prozesse in frei gewählter form.



EXPOSITIONEN & SHOW

Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste

Lehargasse 6-8 1060 Wien