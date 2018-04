Radparade 2018

Am Sonntag, 15. April 2018 findet die RADpaRADe zum achten Mal statt. Losgefahren wird um 12 Uhr. Ab 11 ist der Ring gesperrt und das Aufstellen zwischen Burgtheater und Radhausplatz kann beginnen



Ein liebgewonnener Höhepunkt und Auftakt in den Radfrühling für viele Familien ist die jährliche RADpaRADe. In den Vorjahren radelten 10.000e Frauen, Männer und Kinder mit.