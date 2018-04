Rathaus Wien

Bikefestival Wien

20 Jahre Argus Bike Festival!



Das Argus Bike Festival gibt es seit 1999, findet im Jahr 2018 also zum 20.Mal statt. Das Argus Bike Festival ist längst zur Institution geworden als größtes Fahrrad-Event Österreichs und Eröffnung der Fahrrad-Frühjahrs-Saison. Eine einzigartige Plattform um das Thema Fahrrad in all seiner Vielfalt zu zeigen, der Wiener Rathausplatz wird so zum großen Treffpunkt der Rad-Interessierten und Rad-Begeisterten.



Zum Jubiläum werden wir Bewährtes beibehalten und um neue, spannende Highlights erweitern. Basis der Veranstaltung ist wie immer die große Messe mit etwa 100 Ausstellern, die Testmöglichkeit von E-Bikes und Lastenfahrrädern, die Fahrrad-Kinderwelt und die Streetfood-Trucks für allerbeste kulinarische Qualität.



Die RADpaRADe startet wie immer am Sonntag pünktlich um 12.00 Uhr am Ring vor dem Burgtheater.



sa 14. / so 15. april 2018

9 – 18 uhr

eintritt frei