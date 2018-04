Künstlerhaus 1050

Das Produzieren von Institution

#5 Das Produzieren von Institution



Barbara Steiner, Direktorin Kunsthaus Graz

Severin Dünser, Kurator Belvedere 21

Christian Helbock, Künstler/Kurator



Produktion beziehe ich nicht nur auf die Rahmenbedingungen unter denen künstlerische Produktion stattfinden kann, sondern es geht auch um die Frage, was die Institution selbst produziert.

(Barbara Steiner)



Kuratieren und Ausstellungsmachen verstehe ich als dialogische Praxis mit Künstlerinnen und Künstlern, Ausstellungen selbst als kommunikative Gefässe.

(Severin Dünser)



Das Künstlerhaus am Karlsplatz wird im Frühjahr 2019 wiedereröffnet. Die Veranstaltungsreihe COUNTDOWN will ausgehend von der Vortrags- und Interviewreihe PRODUKTION UND SCHWESTERFELDER (1) und unter Einbeziehung geladener Gäste aus dem Kunstfeld konkrete virulente Themen zum Neubeginn zur Diskussion stellen. Als aktueller Anlass kann auch die Bestellung eines künstlerischen Leiters gesehen werden.



Ziel ist die Thematisierung wichtiger institutioneller Kategorien und deren Bewertung hinsichtlich einer zukünftigen Orientierung und Profilierung des Künstlerhauses. Ziel ist aber auch die mögliche Partizipation der Vereinsmitglieder und aller Interessierten an diesem Prozess.