Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Schreyvogelsaal, Batthyanystiege, Hofburg, 1010 Wien

Symposium: Was zu fürchten vorgegeben wird

17.04.2018 17:30h



INTERDISZIPLINÄRE VERANSTALTUNGSREIHE

„Was zu fürchten vorgegeben wird“

Alterität und Xenophobie



veranstaltet von der

Forschungsplattform Elfriede Jelinek: Texte - Kontexte - Rezeption

und dem Elfriede Jelinek-Forschungszentrum



in Kooperation mit der

Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Univeristät Wien, dem Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, dem Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien, dem Leopold Museum, den Wiener Festwochen und dem WERK X







Ausgehend von Elfriede Jelineks Werken, die sich von Beginn an kritisch mit der Konstruktion, Ausgrenzung und Vernichtung von Anderem und Fremden auseinandersetzen, widmet sich die interdisziplinäre Veranstaltungsreihe einer grundlegenden Befragung der Begriffe und Themenfelder Alterität und Xenophobie und untersucht, wie diese in aktuellen künstlerischen Arbeiten gestaltet werden.



Internationale WissenschaftlerInnen, ExpertInnen und KünstlerInnen diskutieren darüber hinaus auch, inwiefern Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus im gegenwärtigen Österreich, in Europa und im globalen Zusammenhang eine Rolle spielen und wie auf diese Strömungen und Tendenzen künstlerisch reagiert wird. Aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen werden ebenso analysiert wie ästhetische Verfahren der Krisenbearbeitung. Den unterschiedlichen künstlerischen Strategien in Hinblick auf Inklusion und Exklusion gilt das besondere Interesse.



Der Veranstaltungsreihe sind vier international vernetzte Arbeitsgruppen vorausgegangen, die sich aus Mitgliedern der Forschungsplattform und internationalen WissenschaftlerInnen zusammensetzten. Diese Arbeitsgruppen widmeten sich von November 2017 bis März 2018 aktuellen Forschungspositionen zum Spannungsfeld von Alterität und Xenophobie und entwickelten neue methodische Herangehensweisen. Die Ergebnisse bilden die Grundlage der Veranstaltungsreihe.



Konzeption und Organisation: Pia Janke, Susanne Teutsch



PROGRAMM



DIENSTAG, 17.4.2018, 17.30 Uhr

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Schreyvogelsaal

1010, Hofburg, Batthyanystiege

INTRO

Begrüßung: Pia Janke, Susanne Teutsch



Dialog: Bärbel Lücke – Monika Szczepaniak:

„Inmitten der Fremden: Nur wir“



Was zu fürchten vorgegeben wird

Sylvie Rohrer liest aus Essays von Elfriede Jelinek



Statement von Hans-Henning Scharsach

gelesen von Stefan Fleming



Gespräch: „Wie immer auf der falschen Seite des Abgrunds“. Zur aktuellen politischen Lage Österreichs

Mit Nina Horaczek, Wolfgang Müller-Funk und Elisabeth von Samsonow, moderiert von Silke Felber





DONNERSTAG, 19.4.2018, 16.30 Uhr

Leopoldmuseum, Auditorium, MuseumsQuartier, 1070, Museumsplatz 1

ALTERITÄT

Dialog: Britta Kallin – Rita Svandrlik:

Alterität als Kunst – Kunst als Alterität



Evelyn Annuß:

Populismus und Theater



Wider.Spruch

Julya Rabinowich liest ausgewählte Texte



Gespräch: Vom Eigenen zum Anderen zum Fremden

Mit Marie-France Chevron, Julya Rabinowich, Martin Reisigl, Eva Rossmann, moderiert von Susanne Teutsch





MONTAG, 23.4.2018, 16.30 Uhr

Leopoldmuseum, Auditorium, MuseumsQuartier, 1070, Museumsplatz 1

XENOPHOBIE

Begrüßung: Hans-Peter Wipplinger



Wolfgang Müller-Funk:

Das Fremde am Eigenen, das Eigene am Fremden

Theoretische Ausblicke und politische Konklusionen



Dialog: Yasmin Hoffmann – Birgit Sauer:

Ausgrenzung und Selbstbestätigung. Diskursive Strategien der Krisenbearbeitung



Video-Ausschnitt: Dries Verhoeven Phobiarama



Gespräch: „Schreiben müssen“. Künstlerische Antworten auf Xenophobie und Rechtspopulismus

Mit Ruth Beckermann, Tina Leisch, Moritz Lobeck, Hans-Peter Wipplinger, moderiert von Pia Janke





MITTWOCH, 25.4.2018, 17.30 Uhr

Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Schreyvogelsaal

1010, Hofburg, Batthyanystiege

RECHTSPOPULISMUS

Statements und Gespräch: Hier und Jetzt – als Kunst.* Die europäische Situation

Mit Kenan Güngör (Türkei), Agnieszka Jezierska (Polen), Elisabeth Kargl (Frankreich), Edit Király (Ungarn), moderiert von Christoph Reinprecht



Silke Felber:

Schuld(en) tragen die anderen

Elfriede Jelineks Am Königsweg



Gespräch: „Das Weltanschauliche können Sie sich an den Hut stecken“. Globale Entwicklungen

Mit Ali M. Abdullah, Anke Bosse, Joachim Warmbold und Julia Wieninger, moderiert von Norbert Bachleitner



Internationale Partner des Projekts:



Centre for Literary and Intermedial Crossings, Vrije Universiteit Brussel, Belgien

Département DʼEtudes Germaniques, Université de Nantes, Frankreich

Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, Università degli Studi di Firenze, Italien

Instytut Germanistyki, Uniwersytet Warszawski, Polen

Germanisztikai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Ungarn

Department of History, Tel Aviv University, Israel

Département de littératures et de langues du monde, Université de Montréal, Kanada

Department of German Studies, University of Arizona, USA