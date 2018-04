Vronihof, Veronikagasse 24, 1170 Wien

Urban Bloom Festival - Eröffnungstag

19.04.2018 16:30h



Den urbanen Raum in Ottakring und Hernals erschließen und mit Kunst, Diskurs und Musik zu erfüllen – das ist die Vision des interdisziplinären URBAN BLOOM FESTIVAL, das 2018 zum ersten Mal stattfindet. Im Zeitraum von 19. April bis inklusive 4. Mai wird in insgesamt mehr als fünfzehn Locations an sechs Spieltagen frühlingshaft buntes Programm geboten, das individuell oder in geleiteten Führungen und Rundgängen erkundet werden kann.





Donnerstag 19.04.2018 / OPENING DAY



Thema: allgemeine Einführung ins Festivalprogramm und -konzept, Übersicht über das bespielte Gebiet (16. & 17. Bezirk) sowie die mitwirkenden Orte (Kulturinitiativen, Unternehmen, usw) sowie das, was dort noch passieren wird.



16.30 Eröffnung – Veronikagasse Open Air Stage

17:00 VANJA FUCHS:TOUR Start: Open Air Stage Veronikagasse

17:00 VERNISSAGE

DENNY VOCH: VISUALI- UND SONIFIZIERUNG @ Moser Tuning, Jörgerstrasse 22, 1170

MICHAEL HEINDL: THE T-ARCHIVE @ Garagespace, Bergsteiggasse 19, 1170

RENATE PITTROFF: CUT AWAY @ wienstation, Lerchenfeldergürtelbogen 28, 1080

URBAN BLOOM Videoinstallation @ Unternehmen

g7 – grundsteinsieben @ Grundsteingasse 5 via Keller, 1160 Wien

ada: invitation to live the imitation of life @ Schuhschachtel, Kalvarienberggasse 26, 1170

Besuchszeiten: The T-Archive, CUT AWAY, invitation to live the imitation of life: Während der Festivalspielzeit an den Veranstaltungstagen; Visuali- und Sonifizierung: während der Betriebsöffnungszeiten; g7-grundsteinsieben: während der Führungen bzw nach Absprache.

17.30 Musikprogramm – Veronikagasse Open Air Stage: Ko-Ax Live, Scattah Brain Live, Trishes

19:00 BRIGITTE WILFING: AUSTRIAN LOOK Performance @ Schuhschachtel (hosted by ada)

19:00 WIENER VORLESUNGEN : ZIVILCOURAGE!/Kooperationsprogramm @ Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien

19:00 g7: lebendige leeren/Kooperationsprogramm @ g7

22:00 Musikprogramm Roter Bogen: DJ Universal Beatnik aka Al Bird Sputnik