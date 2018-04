Expertenführung Vik Muniz: Verso

Fotocredits: Studio Vik Muniz

Expert_innen- und Themenführung

Von hinten betrachtet. Was Gemälderückseiten erzählen



Die Rückseite eines jeden Gemäldes ist einzigartig und gibt Vieles über die Geschichte des Werkes preis. Hier finden sich Inschriften und Etiketten. Es lassen sich Restaurierungen ablesen, aber auch, wie das Gemälde einst in den Rahmen oder an die Wand kam. Doris Hassler (freie Restauratorin) entschlüsselt Informationen über Materialien, Historie und Herkunft, die erst der Seitenwechsel kenntlich macht.