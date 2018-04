Galerie Christine König

Conversations: Peter Noever, Gregor Eichinger

Fotocredits: Ovidiu Anton, Tabourets Cabanon, 2015

Aus der Serie CONVERSATIONS:

Peter NOEVER im Gespräch mit Prof. Gregor EICHINGER (Architekt BDA)



im Rahmen der Ausstellung

MOEBEL UND



Vito ACCONCI | Ovidiu ANTON | Sepp AUER | Jimmie DURHAM | G.R.A.M. | Atelier VAN LIESHOUT | Peter NOEVER | Walter PICHLER | Valentin RUHRY | Margherita SPILUTTINI | Franz WEST



Möbel waren seit jeher in jener unscharf definierten Zone, wo das Leben in die Kunst übergeht und die Kunst ins Leben. Ihnen eignet ein utilitaristischer Aspekt - man braucht sie, um seine Siebensachen zu verstauen - und gleichzeitig ein dekorativer: Man möchte, dass sie schön aussehen.



In der frühen Minimal Art wiederum waren Möbel Designobjekte, die nicht selten funktionsentbunden zur Kunst sui generis permutierten und klassische Formensprachen in einen völlig neuen geistesgeschichtlichen Kontext stellten. Die Ausstellung MÖBEL UND spielt raffiniert, provokant und humoristisch mit der Mehrfachcodierung des Meublements und zweckt ihm im Kant`schen Sinne Lustgewinn und Erkenntnismehrwert ab. Möbel sind in dieser Group Show, die Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Generationen mit Arbeiten aus verschiedenen Jahrzehnten zeigt, eine Art flexibilisierbares Ding an sich, das zu unterschiedlichen Assemblagen konfiguieren kann und Formenpermutationen unterworfen wird, die mit Gewalt und Leidenschaft zu tun haben.