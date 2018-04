Kunst Haus Wien

KuratorInnenführung Elina Brotherus

Fotocredits: Elina Brotherus

KuratorInnenführung im Rahmen der Ausstellung

It’s Not Me, It’s a Photograph. Elina Brotherus



Die Kuratorin Verena Kaspar-Eisert führt durch die erste „Mid-Career-Retrospektive“ der Fotografin Elina Brotherus in Österreich. Sie gibt einen besonderen Einblick in das Werk der finnischen Künstlerin, die in ihren Fotografien und Filmen sowohl die Position vor, als auch hinter der Kamera einnimmt. Seit über 20 Jahren bewegt sich Brotherus im Spannungsfeld zwischen Fotografin und Modell – und schafft autobiografische und allegorisch aufgeladene Selbstporträts.

Die Führung ist mit gültigem Ausstellungsticket kostenlos.