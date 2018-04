Dialog­führung: Let's Talk About Sex, Pop and Politics

Elsy Lahner, Kuratorin der ALBERTINA und Andreas Brunner, Co-Leiter von QWIEN – Zentrum für schwul/lesbische Kultur und Geschichte, Historiker und Aktivist, führen gemeinsam durch die Ausstellung Keith Haring.



Führungsbeitrag pro Person EUR 4 (exkl. Eintritt)

Tickets an der Kassa erhältlich (am Tag der Führung) | Begrenzte Teilnehmer_innenzahl | Keine Anmeldung möglich | first come, first served

Treffpunkt: Harriet Hartmann Court im Eingangsbereich des Museums



Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Aids Hilfe Wien.



