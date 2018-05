Performatorium #006

06.05.2018 15:30h



SO, 06.05.2018, 15.30 Uhr

Kunstraum-Container am donaufestival

Minoritenplatz, 3500 Krems a. d. Donau

Eintritt frei



Treffpunkt zur gemeinsamen Anreise Wien - Krems:

SO, 06.05.2018, 13.10 Uhr

Hauptbahnhof Wien (vor dem Haupteingang)

Zug: 13.30 Uhr, Richtung Zürich HB (Umsteigen in St. Pölten 14.05 Uhr, Richtung Horn NÖ)



Im Performatorium #006 widmen wir uns wieder der Begegnung im öffentlichen Raum. Der Kunstraum Niederoesterreich hat das Performatorium in den Kunstraum Container am donaufestival Krems eingeladen. Ausnahmsweise an einem Sonntag erweitern wir das Performatorium in den öffentlichen Raum um den Minoritenplatz, schwärmen aus und untersuchen die Beziehung zwischen Performer_innen, Besucher_innen, Passant_innen und den Gegebenheiten des Ortes, an dem wir uns bewegen.



Im diskursiven Teil führen die Teilnehmer_innen Interviews mit Passant_innen und Besucher_innen des donaufestivals zum Thema öffentlicher Raum, Kunst und Performance. Die gesammelten Antworten werden um 16.30 Uhr in Form eines kollektiven, improvisierten Text-Remix’ (öffentliche Lesung) im Container zusammengetragen und diskutiert. Die Fragen und Antworten werden weiter getragen in den zweiten Teil und dienen als Grundlage für die Bewegung der Gruppe im Schwarm durch den Ort.



Das Performatorium ist ein Labor für performative Praxis. Willkommen sind alle Künstler_innen im performativen Bereich, sowie Personen, die an einer intensiven Auseinandersetzung mit künstlerischer performativer Praxis interessiert sind. Das Programm für die regelmäßig stattfindenden Zusammenkünfte wird gemeinschaftlich für das jeweils kommende Treffen geplant. Performative Methoden werden in Form von persönlichen Inputs in der Gruppe geteilt und weiterentwickelt. So wird performatives Wissen im Austausch und im Tun generiert.



Wie immer könnt ihr gerne interessierte Freund_innen mitnehmen! Wir freuen uns auf alle, die Lust haben das Performatorium #006 mit uns zu verbringen!



www.performatorium.wordpress.com

www.kunstraum.net

www.donaufestival.at