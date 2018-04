RaumD / Q21

wir halten (h)aus

Lesung und Audioperformance im Raum D / Q21

Eintritt frei



Live-Präsentation eines mehrteiligen Hörstücks für das Ö1-Kunstradio, das in einer transdisziplinären Zusammenarbeit zwischen jungen Autor_innen des Sprachkunst-Instituts an der Universität für angewandte Kunst Wien und Sound Design-Studierenden der Kunstuniversität bzw. der FH-Joanneum in Graz entstanden ist. Das Thema wurde vom Hyperwerk, Institut für Postindustrielles Design der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel übernommen.



"Wir leben in einer Welt voller Möglichkeiten. Grau ist das neue Schwarz-Weiß. Wenn ich ja meine, sage ich das nur so; und wenn ich nein sage, tue ich es trotzdem. Sicher ist bloss die Unsicherheit.



'wir halten (h)aus' ist Metapher und konkrete Situation. Wir möchten ein reales Haus bauen, das als Start- und Schlusspunkt dient. Das Haus ist Halt, persönlicher Rückzugsort und Forum zugleich. Ob Palast, Hütte, Konsulat oder Religionszentrum. Es ist ein Statement, ein konkreter Entscheid, eine Haltung. Im Haus entstehen individuelle Räume, werden Nachbarschaften gepflegt, Spannungsfelder entfacht und Allianzen geschmiedet"

(Hyperwerk, Basel).



Mit:

Autor_innen:



Muhammet Ali Baş

Jakob Frühmann

Cornelia Hülmbauer

Naa Teki Lebar

Anna Neata

Frieda Paris

John Sauter

Felicia Schätzer

Fiona Sironic



Sound Design & Audioproduktion:



Martin Haiden

Johannes Kippelt

Joshua Lilienthal

Valerie Quade

David Stockinger

Martin Knapp



Projektleitung: Orhan Kipcak



http://oe1.orf.at/programm/20180318/509018

http://www.dieangewandte.at/institute/sprachkunst

https://iem.kug.ac.at/lehre/sound-design.html

www.hypermagazine.ch