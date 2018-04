Abteilung Digitale Kunst, Sterngasse 13, 1010 Wien

Artist Talk - Digitale Kunst: Albert Müller

19.04.2018 14:00h



Fotocredits: Packetbrücke, Gordan Savicic und Bengt Sjölén, HKW Berlin

Albert Müller

Wissenschaften_Design_Künste. Das Beispiel Heinz von Foerster



Wissenschaften, Design, Künste gelten in der westlichen Tradition und Theorie als eigene, ausdifferenzierte, mehr oder minder strikt voneinander abgegrenzte Domänen. Einige der Bemühungen in Leben und Werk Heinz von Foersters (1911-2002), diese vor allem auch tribalen Grenzziehungen zu revidieren, bilden das Thema des Vortrags.



Albert Müller, Dr. phil., arbeitet am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Er betreut dort unter anderem Archivmaterialien und Forschungen zu Heinz von Foerster, Gordon Pask, Ranulph Glanville, Richard Jung, Stuart Umpleby. Zahlreiche Publkationen.

Publikationsverzeichnis: http://www.univie.ac.at/zeitgeschichte/cms/uploads/mueller_p_gesamt.pdf