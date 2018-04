DA:D9

14.04.2018 19:00h



Stars starve, you know



Grey in Konnex

in Bild und Sprache.



Eine gemeinsame Sache von



Katja Gürtler/ Malerei

Priscilla Hasenböhler/ Malerei

Lynn Kühl/ Text





Das Format.strk als Zwischenton, als Grundlage für ein bildnerisches und textliches Zusammenspiel.