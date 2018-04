Magdalenenstraße 1, 1060 Wien

ÖGFA_Bauvisite 215: Umbau/Innengestaltung von 2 Wohnungen

13.04.2018 16:00h



Fotocredits: Herwig Kempinger

Über einen Zeitraum von elf Jahren hat Gogo Kempinger verschiedene Eingriffe in diesem spitz zulaufenden Gründerzeit-Haus realisiert.



Zur Genese: Einerseits, angesichts der Wahl und Behandlung der Materialien, könnte man die Planung in der Tradition der Wiener Moderne verorten, andererseits meint man Anklänge an die Grazer Schule zu erkennen. Anlassfälle der letzten Jahre fachten die ÖGFA an, sich für die Erhaltung von Bauten der Nachkriegsmoderne einzusetzen.Inzwischen sind aber auch Bauten der Gründerzeit gefährdet: manche Developer sind der Ansicht, dass Neubauten bessere Renditen versprechen.

Text: Elise Feiersinger



Architektur: Gogo Kempinger



Wohnung 1

Planungsbeginn: 2008

Fertigstellung: 2009

Auftraggeberin: Dr. Christian Witt-Dörring

Nutzfläche: 153 m2

Phase 2, Spiegelkabinett & Garderobe

Augtraggeberin & Konzept: Kelly Sena

Fertigstellung: 2016

Auftraggeberin: K.S.



Wohnung 2

Planungsbeginn: 2005

Fertigstellung: 2006

Auftraggeberin: Dr. Christian Witt-Dörring

Nutzfläche: 48 m2



