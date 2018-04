Mélange à trois - Printemps

13.04.2018 18:00h



Mélange à trois - PRINTEMPS



Natur, Kultur, Struktur – Die zweite Ausstellung in der Reihe 'Mélange

à trois' beschäftigt sich mit dem Frühling und der Rückkehr der Farben

in die Welt nach dem Winter. Die Kultur, als vom Menschen erschaffene

Imitation der Natur, produziert kontinuierlich neue Eindrücke.

Resultate dieser artifiziellen Struktur sind Architektur und Technik -

ein Wechselspiel zwischen jenen Parametern, der Wahrnehmung,

dem Licht und der Vermischung von Farben und Formen in der Kunst.



Wir freuen uns, Ihnen eine Auswahl von in diesem Kontext entstandenen Arbeiten

vorstellen zu dürfen.





Mit/Avec:



Irma Eberl

Coelestine Engels

Aurelia Gratzer

Adrienn Kiss

Birgit Knoechl

Laurent Bompard

Zero von Duesenberg

Christoph Mayer

Stylianos Schicho

Christoph Schirmer

Bartholomäus Traubeck

Christian Weigl



Zu sehen ab 13.04.2018 - 18 h - Apéritif dînatoire

Öffnungszeiten Sa | So 13 - 20 h | 16 - 21.04. nach persönlicher Vereinbarung.

Studio Torggler | Rasumofskygasse 10 | Ecke Marxergasse -1030 Wien



Info:



stephanie.gourdet@ladocumentaliste.com

+436509501431



http://melangez.eu