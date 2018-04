From A to Z

Ausstellung, Magazinrelease Setzkasten #4 National Treasure & Kastenkonzert #14



Ablauf:

19:00 Ausstellungseröffnung (Setzkasten & Zwischendecke)

20:00 Live Sound Installation jakob schauer: elektronik & johannes bankl: trompete (Zwischendecke)

21:00 Konzert Lionoir (Setzkasten)

21:45 Konzert B.Fleischmann - mikro_kosmos 2018 (Setzkasten)

22:30 Lesungen aus dem Magazin



A to Z Exhibition at Zwischendecke und Setzkasten Wien

Curator Madi Piller in collaboration with Clint Enns, acting members of the PIX FILM Collective in Toronto, will present a group of a generation of experimental filmmakers from Ontario whose practices extend beyond the cinema. All of these artists remain committed to traditional filmmaking practices on their own terms and make their work in a province with its own rich history of experimental film production. In this regard, the artists’ multidisciplinary practices reflect the multiplicity of cinematic and artistic experimentations characteristic of the medium bending work of seminal Canadian avant-garde artist Michael Snow.



The showcase and exhibition includes work by

Marcos Arriaga, Stephen Broomer, Dan Browne, Kelly Egan, Winston Hacking, Christine Lucy Latimer, Lisa Myers, John Porter, Blaine Speigel, Leslie Supnet and Michael Snow.



Magazine Release Setzkasten #4 - National Treasure

ist nach dem Hernalser Augensalz, Die 20 Gebote der digitalen Demenz und dem Hernalser Laserreh, die vierte Nummer des Setzkasten Magazins. National Treasure spielt, ironisiert und kritisiert die Konzepte von Inter-Nationalität, Schatz und Besitz; Tresoräume werden geknackt, Grenzen gesprengt.

Das Redaktionsteam des Setzkasten Wien hat KünstlerInnen dazu eingeladen, ihre Interpretationen zum Thema in Bild, Ton und Textform einzureichen. Zusätzlich bedient sich diese Ausgabe der Technik der augmented reality App Artivive, die die Verbindung gedruckter Inhalte mit Animation und Sound erlaubt. Die kanadischen KünstlerInnen der Ausstellung From A to Z sowie Texte von Clint Enns sind vertreten.



Partners:

LIFT, PIX FILM, Filmkoop Wien, Setzkasten, Zwischendecke, and Blickle Kino at Belvedere 21.

Funding supports from : the Canada Council for the Arts, Living Art, MA 7 Kultur Wien and Basis Kultur Wien

Kastenkonzert supported by SKE Fonds www.ske-fonds.at and Kulturnetz Hernals.